Trasporti, assessore Roma: serve bigliettazione online

È importante far comprendere che non ci deve essere un approccio sanzionatorio, ci deve essere un approccio di coinvolgimento nella cittadinanza per uscire tutti insieme da questo periodo emergenziale. Di conseguenza, i presidi all'interno delle stazioni con maggiore frequenza, all'interno delle linee di superficie come più alta frequentazione ovviamente verranno rafforzati.