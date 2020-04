Trasporti, assessore Roma: siamo pronti alla fase 2

Oggi siamo fondamentalmente pronti, ci siamo misurati con i criteri di distanziamento massimo che erano previsti fino a ieri. Il decreto ha accolto la richiesta da parte degli enti locali di obbligare l'uso delle mascherine, quindi dei dispositivi di sicurezza, all'interno dei mezzi pubblici. Di conseguenza, avremo l'opportunità, come ha anche sottolineato il Ministro, di poter trasportare più persone. Questo è molto importante perché in ogni caso, a parte il fatto che noi siamo già pronti, abbiamo ancora un'altra settimana dove continueremo con i test che abbiamo voluto con l'azienda per farci trovare il più possibile pronti il 4 maggio.