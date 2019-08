Travolse e uccise cuginetti, nuove accuse per Greco

C'è una nuova accusa per Rosario Greco, l'uomo di 37 anni che l'11 luglio scorso, alla guida di un Suv, travolse e uccise due cuginetti a Vittoria, nel Ragusano, in pieno centro, mentre stavano giocando. La polizia ha scoperto che un mese prima, il 15 giugno, Greco avrebbe accoltellato una persona. Per questo motivo gli è stata notificata in carcere anche un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio. Dopo le accuse di omicidio stradale plurimo, aggravato dal fatto che guidava sotto l'effetto di alcol, per la morte dei due cuginetti. I nuovi particolari si riferiscono ad un episodio che sarebbe avvenuto davanti ad un camioncino bar. Greco si sarebbe infastidito per lo sguardo di troppo di una persona e dopo un'iniziale battibecco avrebbe estratto un coltello per colpirla. Nessuno dei presenti avrebbe allertato le forze dell'ordine e la vittima sarebbe arrivata da sola in ospedale, raccontando di essersi ferita da sola. Una versione, questa, che probabilmente è stata ritenuta poco credibile dai medici e a far emergere la verità sono state le indagini svolte dagli inquirenti dopo aver visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Gli accertamenti hanno così permesso di risalire all'autore del ferimento. Nemmeno un mese dopo Greco era alla guida del suo Suv e, in preda ad alcol e droga, travolse Alessio e Simone, cugini di 11 e di 12 anni. Alessio morì sul colpo, mentre Simone è deceduto in ospedale tre giorni dopo.