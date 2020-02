Treno deragliato, Fontana: spero si sia trattato di errore

Penso che a tutti coloro che sono intervenuti con dei soccorsi tempestivi si debba dire grazie, si debba dire complimenti per l'efficienza della loro operazione. Per il resto è una cosa sconvolgente. Ai passeggeri che ogni giorno prendono questi treni cosa diciamo, Governatore? Ma credo che se mettiamo in discussione anche l'efficienza del Frecciarossa credo che sarebbe preoccupante. Temo che si sia trattato, spero che si sia trattato di qualche errore, perché qui è la miglior tecnologia del nostro Paese, quindi la linea più controllata, più manutenuta. Quindi non possiamo permetterci. Sa se sono lombarde le due vittime? No, credo di no, perché questo treno andava a Salerno, quindi probabilmente sono saliti con un treno e stavano... mi sembra che fossero uno di Reggio Calabria e uno campano. Governatore che immagini ha visto come impressione? Terrificanti, terrificanti, terrificanti. Le hanno spiegato qualcosa sul perché questa prima vettura è andata così lontana dal treno? Perché si è staccata dal treno per i sistemi di sicurezza e ha proseguito la corsa. E questa è stata una fortuna sicuramente, nel dramma, perché sennò c’era il rischio che anche il resto del treno potesse avere questo impatto tremendo.