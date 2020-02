Treno deragliato, Prefetto: treno evacuato e linea bloccata

È successo intorno alle 5:30, era il primo treno Frecciarossa che andava in direzione di Bologna e ci sono: due decessi, una trentina di feriti, nessuno in codice rosso. Tutto il treno è stato evacuato. La linea, ovviamente, è bloccata. I treni sono stati dirottati sull'altra linea normale, in questo senso, ci sono un centinaio di operatori tra: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, che stanno operando, ovviamente, sono già iniziate le prime attività di riscontro per capire dov'è stato il punto zero, dov'è successa questa questione.