Treno deragliato, testimone: Il convoglio ha sballottato

No, non mi sono ferita perché faceva freddo, è successo alle 7:00 del mattino. Faceva freddo, questa è una coperta termica. Lei in quale carrozza si trovava? Nella carrozza 7. Di cosa vi siete accorti? Niente, ha sballottato il treno.