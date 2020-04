Tridico: afflusso enorme e attacco hacker

Abbiamo capito l'enorme esigenza del Paese. Oggi abbiamo risposto molto bene ieri… di nuovo, non voglio inserire elementi di causalità. Io non sono un tecnico e non sono l'autorità competente che dovrà giudicare cosa ha causato cosa. Certamente abbiamo avuto delle disfunzioni dovute sicuramente al grande afflusso di utenti che si è precipitato e allo stesso tempo a questi attacchi che ieri sono stati nella misura di 30 gigabit al secondo, una dimensione molto grande per pacchetti di 4 milioni. Come dire, è come se milioni di utenti allo stesso tempo virtuali si affacciassero al sito.