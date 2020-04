Troina oltre 50% di guariti, migliora situazione Villafrati

83 guariti sul 167 infetti da Covid-19. Dall'Oasi di Troina, la Rsa in provincia di Enna che accoglie disabili e anziani, arrivano buone notizie. I contagi nella struttura avevano fatto dichiarare il paese zona rossa. Adesso però si inizia a tirare un sospiro di sollievo. Tra i colpiti da coronavirus oltre ai pazienti anche diversi operatori sanitari che lavorano nella struttura. 33 di loro e 50 ricoverati sono risultati negativi al nuovo tampone effettuato e hanno dunque battuto il virus. Tra qualche giorno verrà effettuato il secondo tampone. All'Oasi di Troina, dunque, al momento, gli attuali positivi sono 80, 47 pazienti della struttura e 33 tra operatori sanitari e impiegati. Le cose qui a Troina stanno andando sicuramente meglio perché sul centinaio di pazienti che abbiamo avuto con contagio le condizioni che già erano abbastanza stabili stanno andando sempre meglio giorno per giorno. Abbiamo sempre un numero crescente di negativizzazioni per il tampone. Migliora la situazione anche alle Rsa di Villafrati nel palermitano, da 77 positivi, infatti, si è passati a 22 pazienti ancora affetti da coronavirus. E mentre il numero dei contagi scendono e quelli dei guariti aumentano a Palermo è stato allestito un nuovo Covid hospital all'interno di una struttura inattiva da oltre 10 anni. All’ex Istituto Materno Infantile è stato infatti realizzato un reparto che potrà ospitare 64 degenti e 14 posti di terapia intensiva.