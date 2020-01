Ubriaco alla guida falcia gruppo di turisti: 6 morti

Un pullman per rientrare dalla discoteca perché di notte e magari con un bicchiere di troppo, non è mai il caso di mettersi alla guida. Cautela che però non è bastata: il pullman arriva, il gruppo di turisti tedeschi sale e raggiunge il punto di ritrovo per poi dividersi nei rispettivi hotel, ma viene falciato in pieno da una macchina. Ci sono diversi morti e feriti. Il ragazzo alla guida, un 27enne della zona, non ha avuto la stessa attenzione. Si è messo in macchina con un alto tasso alcolemico, li ha presi in peno. È già stato arrestato. L'uomo è in stato di arresto e le ipotesi di reato sono omicidio stradale plurimo e lesioni personali gravi. I feriti gravi al momento sono saliti a quattro, sono due all'ospedale di Innsbruck, uno all'ospedale di Bolzano e uno all'ospedale di Brunico e la prognosi è riservata solo in imminente pericolo di vita. In Valle Aurina 160 persone circa, hanno soccorso il gruppo. La macchina lanciata sulle persone a tutta velocità li ha presi in pieno. Tutti giovanissimi, ragazzi tra i 20 e i 25 anni in una comitiva di circa 64 persone in vacanza. Lungo la strada è stato allestito un vero e proprio ospedale da campo. I feriti, invece, sono stati smistati tra gli ospedali della zona. "Siamo scioccati", commenta il governatore altoatesino, "difficile trovare le parole giuste".