Utilizzavano minorenni come pusher, 19 arresti a Palermo

Cinque minorenni utilizzati, come vedette, come pusher. È questo il dato più preoccupante che emerge dopo due operazioni antidroga messe a segno a Palermo e Catania dai carabinieri dei rispettivi comandi provinciali. Nel capoluogo siciliano i militari hanno arrestato 12 persone. Gestivano il traffico e lo spaccio di hashish, marijuana e cocaina nel popolare quartiere Zen. I pusher agivano indisturbati anche davanti ai bambini e per evitare di essere arrestati si avvalevano della collaborazione di vedette che li avvisavano se in zona si fossero avvicinati Carabinieri o altri esponenti delle forze dell'ordine. Tre di queste vedette erano minorenni. Uno di loro appena dodicenne. In manette a Palermo sono finite sette persone, i minorenni, invece, sono stati affidati ad una comunità. A Catania sono 12 le persone finite in carcere. Si tratta degli esponenti delle famiglie mafiose che gestiscono lo spaccio di droga nel popolare quartiere Picanello. Qui anche due ragazzini appena quattordicenni si occupavano di consegnare la merce agli acquirenti. Il modus operandi era collaudato: chi doveva acquistare la droga si rivolgeva al ragazzino in strada, il piccolo passava l'ordinazione al pusher, che dal balcone di un'abitazione lanciava in strada lo stupefacente, che il minorenne raccoglieva e consegnava al cliente.