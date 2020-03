Vaia: Spallanzani in grado di accogliere e guarire

Non c'è questo grande assedio. La popolazione sta dimostrando di essere molto matura, quindi non ricorre in una maniera inappropriata alle strutture ospedaliere. Noi siamo in grado di accogliervi, l'ospedale Spallanzani si sta organizzando anche, come vi ho detto più volte, in una maniera flessibile per accogliere i pazienti se dovesse, come dire, esserci questa esigenza, che allo stato non c'è. Aumenteremmo i posti letto, aumenteremmo i posti anche in terapia intensiva, quindi diamo indicazioni, come sempre, di serena tranquillità. Cioè, siamo qui, siamo in condizione di accogliere e anche di guarire.