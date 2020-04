Veneto, Zaia: uno studio contro il coronavirus

Il coronavirus utilizza questo vettore l’enzima, per entrare nelle cellule infettare che è lo stesso enzima, che viene inibito dai farmaci contro il tumore alla prostata, farmaci che si utilizzano per terapie al tumore alla prostata, e si è vista una seria correlazione tra i trattati da cancro alla prostata, con questo farmaco che inibisce ovviamente questo enzima e la malattia, cioè chi è stato trattato con questo farmaco, ve lo dico in maniera molto semplice, in teoria, non ha avuto problemi con il coronavirus.