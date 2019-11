Venezia, chiusa piazza San Marco. VIDEO

Buongiorno. Io adesso mi trovo all'interno del Palazzo Ducale di Venezia, uno dei passaggi storici, un simbolo della città. Un Palazzo del 1400 che era la sede del Doge di Venezia. Mi trovo qui, perché il ministro Franceschini è riunito in una riunione con dei tecnici provenienti da tutta Italia, i cosiddetti Caschi Blu della Cultura. Sono riuniti per valutare un po' quelli che sono stati i danni dovuti a questa alta marea delle opere d'arte. Ma vi mostro qual è la condizione qui, all'interno di Palazzo Ducale. Palazzo Ducale si affaccia su Piazza San Marco a Venezia. È il Palazzo che si vede dalla Piazza, accanto alla Basilica di Venezia, per chi non lo conoscesse. Quindi, ecco, all'interno guardate com'è completamente invaso dall'acqua. Naturalmente è un bene storico assoluto, Palazzo ammirato in tutto il mondo, uno stupendo Palazzo del 1400. Ecco, per quanto riguarda, invece, la situazione di Piazza San Marco, l'abbiamo appena lasciata, è ancora inondata d'acqua. Sembra di stare assolutamente dentro il mare, più o meno l'acqua arriva all'altezza dei fianchi. Stoici i negozianti, sono lì, ce ne sono vari che sono lì a difendere le merci dei loro negozi, a cercare di buttare fuori l'acqua e di mettere le cose in salvo, di metterle in una posizione un pochino più alta. Danni assolutamente incalcolabili, una situazione veramente complicata. Si aspetta che l'acqua scenda di livello, probabilmente ci vorranno ancora un paio d'ore, e poi arriverà il momento di cercare di sistemare le cose e di far tornare tutto come prima.