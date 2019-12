Vertice clima, Greta Thunberg arriva a Madrid

Greta Thunberg è arrivata a Madrid. Si conclude oggi il lungo viaggio iniziato in Svezia, che l'ha portata ad attraversare in sei mesi l'oceano in barca a vela per contenere le emissioni ben due volte, andata e ritorno, e raggiungere il vertice internazionale sul clima Cop25, prima previsto in Cile e poi, per l'instabilità politica del Paese, organizzato in Spagna. Greta è scesa dal treno partito da Lisbona, dove è approdato dopo l'attraversata di ritorno dall'America, con solo un cartello in mano, con la stessa domanda, lo stesso messaggio con cui si è presentata nell'Agosto del 2018 davanti al Parlamento svedese, sola, per chiedere immediati interventi contro le emissioni di CO2 e i gas serra tra i responsabili del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Tante cose sono cambiate da allora, ma tante ancora sono da cambiare. Dall'Agosto del 2018 la giovane attivista climatica non è più sola. È riuscita a portare l'emergenza delle analisi degli scienziati sui cambiamenti climatici all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. È riuscita a smuovere un'intera generazione sull'urgenza di atti concreti per il futuro del pianeta, così da trasformare i sit-in del venerdì in Svezia in un movimento globale, i Fridays For Future, capaci di mobilitare centinaia di migliaia di giovani, introdurre nel linguaggio comune i termini usati dagli addetti ai lavori, come zero emissioni, sostenibilità, economia circolare, innovazione green. Il viaggio di Greta è ora diventato il viaggio di una generazione che chiede certezze sul futuro. Al suo fianco, anche oggi, per pungolare i delegati del vertice sul clima, i ragazzi di Fridays For Future per le strade della Capitale spagnola e tra loro anche il Premio Oscar Javier Bardem.