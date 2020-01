Vescovo di Prato: La pedofilia non copra bene nella Chiesa

Il sentimento è di grande dolore per tutto, per questa ennesima faccenda che coinvolge poi, di fatto, tutta la Chiesa, che fa soffrire certamente me, i parroci, le parrocchie, i fedeli che tanto si impegnano per il bene. Qui a Prato abbiamo una realtà di volontariato straordinaria. Ci sono non decine, ma centinaia, oserei dire migliaia di persone che quotidianamente si danno da fare, da mense per i poveri a luoghi dove le persone che non hanno fissa dimora possono trovare un posto dove dormire, e in molti altri modi. Provate a immaginarvi, a fronte di questo, vedere la propria Chiesa riassunta in un'icona che in questo momento è quella che..., provate a immaginare.