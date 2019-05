25 maggio, la giornata mondiale dei bambini scomparsi

Il 25 Maggio la Polizia di Stato ricorda la giornata dedicata ai bambini scomparsi. Celebrata in tutto il mondo fin dal 1983 insieme ai partner della rete mondiale per i bambini scomparsi, è dedicata alla memoria di Etan Patz, un bimbo scomparso a New York nel 1979 e mai più ritrovato. Ed è con questo impegno che il Servizio centrale anticrimine della Polizia di Stato gestisce il sito itglobalmissingkids.org dedicato appunto ai minori scomparsi. L'ufficio del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, ha reso noto un quadro di sintesi che riguarda il fenomeno dei bambini spariti nel nulla. I dati raccolti dal servizio analisi della Polizia Criminale e del Dipartimento di pubblica sicurezza, sono stati diffusi proprio in occasione della giornata mondiale dei minori scomparsi. In 45 anni, sono svaniti i 122000 bambini di questi ne sono stati ritrovati soltanto un po' più della metà. Solo negli ultimi 5 anni sono scomparsi nel nulla, in Italia, oltre 31000 minori di cui più del 95% è rappresentato da stranieri non accompagnati. Il fenomeno purtroppo, come è stato sottolineato dal Commissario per le persone scomparse, non registra alcun tasso di diminuzione anche per quanto riguarda i bambini italiani. Proprio per questo motivo il commissario ha annunciato l'istituzione, presso il proprio ufficio, della consulta delle associazioni per le persone scomparse.