VIDEO Cannabis, preoccupazione dei proprietari degli store

Stiamo aprendo. Cerchiamo di capire che cosa fare e nel frattempo, certo, apriamo perché non c’è nessun limite di sostanze psicoattive superate, per cui non c'è nessun effetto drogante in quello che vendiamo. Noi lavoriamo sul CBD e il CBD è una molecola che non ha nessun effetto psicotropo. Da quant’è che siete aperti qui? Quasi due anni, un anno e mezzo. Posso chiederti quanto hai investito? Ma ogni negozio, all'incirca 40.000 euro per aprire. Sara non sapeva nemmeno se aprire il suo negozio stamattina, dopo la sentenza della Cassazione che di fatto vieta la vendita di foglie, oli, resine e soprattutto infiorescenze come queste, di canapa, prodotti che costituiscono da soli l'80% circa delle vendite in questi store. Sono infiorescenze di cannabis, con un THC inferiore ai limiti di legge, per cui era consentito il commercio. Come vedi il tuo futuro? Me ne torno in Canada mi sa. Ero tornata pensando che l'Italia in qualche modo si evolvesse un po’ in ritardo rispetto al mondo e invece no, ci blocchiamo sempre a un certo punto. A Torino esistono circa 20 shop di cannabis light, ci spostiamo di un chilometro, rimanendo in centro e andiamo da Marco che qui prima gestiva un negozio di fiori. Gli affari andavano male, nel 2017 ha deciso di chiudere e investire gli ultimi 20.000 euro in questa attività. Ho messo tutto quello che avevo da parte alla fine, per quanto non potessero essere cifre enormi, però era quello che avevo da parte per il mio futuro. Marco definisce nebulosa la sentenza della Cassazione, ci confessa che in negozio preferisce avere poche scorte di oli e infiorescenze, perché teme un sequestro e anche lui, come Sara, non vede un futuro sereno. Non ci obbligano a chiudere, ma ci condannano più o meno al fallimento, ecco, diciamo perché il prodotto di punta di questi negozi alla fine sono le infiorescenze, sono gli oli di CBD che quindi sono i prodotti che hanno fatto un po' più scalpore in questi anni e che stanno tenendo in piedi i negozi. I prodotti alimentari sono proprio solo un contorno come quelli cosmetici.