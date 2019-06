VIDEO Maltempo Dervio, parla il sindaco

Siamo ancora stato di evacuazione. Stanno facendo le verifiche i tecnici dell'Enel nella centrale di Pagnona per stabilire se c'è ancora rischio o meno. Dovrebbe essere ferma la situazione, dovrebbe essere rientrato il rischio, ma fino a che non c'è l'ingegnere che dà il via libera non possiamo fermare l'evacuazione o far rientrare le persone. Allo stato attuale abbiamo circa 400 evacuati nei centri di accoglienza.