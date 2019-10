VIDEO Meteo, previsioni di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre

Ben trovati con il nostro aggiornamento. Andiamo a controllare insieme lo sviluppo della pressione delle precipitazioni sull'Europa, perché da qua nascerà poi una perturbazione che ancora non sappiamo dove si dirigerà esattamente. Guardate la trottola, il ciclone importante 970 hPa, sull'Inghilterra. Forti venti e piogge intense, dunque, sul Nord Ovest dell'Europa. Ebbene, questa depressione si spingerà verso Sud, non più verso l'Italia, come sembrava ieri, ma verso il Marocco. In questo modo farà risalire ancora aria calda verso le Regioni Centro Meridionali italiane. Non sono escluse, però, piogge importanti sul Nord Ovest. Vediamo, infatti, nel dettaglio. Intanto qualche debole piovasco nelle prossime ore sulla Liguria. Per il resto al Centro è sereno, anche sul Nord Est, qualche addensamento in più sul Nord Ovest. Continua così anche nella giornata di domani, quando le piogge si intensificano, in particolare in serata. Per quanto riguarda il Sud. Ovviamente le piogge si intensificano in serata domani sul Nord, al Centro ancora sole. Sud soleggiato, temperature che anche ieri toccavano i 28 gradi. Continua questa fase, anzi le temperature durante il weekend potrebbero salire ulteriormente, anche con l'inizio della prossima settimana. Il sabato. Il sabato ancora con piogge moderate sul Nord Ovest, in intensificazione nella seconda parte della giornata. Domenica il maltempo più forte inizia proprio sulla Liguria, dove potremo avere tre-quattro giorni di piogge abbondanti, anche sulle Alpi Occidentali localmente tra Lombardia e Piemonte. Mentre al Sud si respira estate, al Centro qualche addensamento, in particolare tra Lazio e Umbria. Compatte le nubi sulla Toscana con piogge, a tratti intense, tra Versilia e Apuane. Queste le nostre informazioni metereologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento, a più tardi.