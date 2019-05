VIDEO Salvini, Monsignor Paglia: rosario unisce, non divide

Il Rosario va recitato, non sbattuto in faccia agli altri. In questo senso il compito delle religioni non è essere di parte, ma è aiutare tutti a creare una fraternità effettiva in questo nostro pianeta, è questo il grande compito delle religioni, altrimenti accade come durante le guerre mondiali, quando i due eserciti invocavano Dio perché l'uno distruggesse l'altro è il povero Padreterno a chi doveva dare retta? I simboli religiosi sono per unire non per dividere, unire ovviamente sulla via dell'amore, e questo è fondamentale. Semmai mi permetta, quella catena del Rosario deve essere gettata nel Mediterraneo perché tanti possano attaccarsi a quella catena ed essere salvi.