100mila vittime in Italia, bilancio di un anno di pandemia

100.000 morti, sono le vittime di coronavirus in Italia, 100.000 nomi e cognomi, volti e storie di coloro che hanno perso la vita durante la pandemia, l'età media dei pazienti deceduti positivi è 81 anni, le donne rappresentano il 43,9% gli uomini il 56,1. Le donne decedute dopo aver contratto l'infezione da SarsCov2 hanno un'età media più alta rispetto agli uomini, 86 anni contro 80, secondo i dati resi disponibili dall'istituto superiore di sanità sulla base delle cartelle cliniche che è stato possibile analizzare emerge che il 3,1 delle vittime non aveva patologie, l' 11,9 ne aveva una, il 18,5 2 e il 66,5 ne aveva almeno 3, inoltre, osservando i dati per regione si evidenzia che la pandemia ha avuto intensità e letalità diverse in Italia, la regione ad aver pagato il tributo più alto è la Lombardia, è qui che è deceduto il 31,2% delle vittime, segue a lunga distanza l'Emilia Romagna con il 10,9. Se si prende in considerazione la cosiddetta seconda ondata alla Lombardia resta al triste primato con il 19,9% dei decessi, il Veneto invece è la seconda Regione con il 13,2, durante la prima ondata nella regione del nord est si era invece registrato 5,7. Un ultimo dato, se si guarda alla percentuale di decessi per 100000 abitanti, la prima regione è la Valle d'Aosta, l'ultima la Calabria. Va ricordato che i 100000 sono i decessi conteggiati nei bollettini e nel sistema di sorveglianza dell'istituto superiore di sanità, ma altre migliaia sono con ogni evidenza da attribuire al covid, l'Istat ha calcolato che l'eccesso di decessi, rispetto alla media degli anni precedenti, aveva già superato quota 100.000 lo scorso dicembre.