18enne scomparsa, cellulare e passaporto in camera

Le telecamere del villaggio turistico in contrada Scianolecchia cristallizzano quello che al momento è l'ultimo movimento che conosciamo. Imbocca un sentiero in direzione della Complanare a ridosso della strada statale 379, poi il buio. È ancora un mistero dove si trovi la diciottenne ucraina Maria Buyaova scomparsa venerdì pomeriggio dalla struttura ricettiva di Carovigno. Lo stage che stava svolgendo lì, legato ai suoi studi universitari a Bratislava, si sarebbe concluso, soltanto due giorni dopo, ovvero domenica scorsa e allora perché si sarebbe allontanata e soprattutto senza cellulare e passaporto ritrovati dai Carabinieri nella sua stanza. C'era anche un bigliettino con alcuni numeri di telefono, indagini e ricerche sono serrate in campo dal giorno della denuncia presentata sabato dai gestori del villaggio, ci sono un elicottero, droni, unità cinofile e interessano anche tratti del litorale della riserva di Torre Guaceto, verifiche della Polfer lungo i binari della stazione del centro del brindisino sono coordinate dalla prefettura di Brindisi, dove nelle scorse ore si è svolto un vertice che ha trovato le forze dell'ordine d'accordo, bisogna insistere. Chiunque dovesse notare la giovane alta un metro e 75 di corporatura esile, è invitato a contattare il 112. I genitori della ragazza sono stati informati e vengono costantemente aggiornati tramite i canali diplomatici. .