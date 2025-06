2 giugno '46, voto storico donne al Referendum popolare

"Mia mamma era occupata a preparare la colla, cioè faceva dei pentoloni con farina, non mi ricordo cosa ci mettesse dentro, e finita di preparare la colla, con mio papà e mio fratello, andavamo ad affiggere i manifesti per la repubblica". "Che cosa ha rappresentato quel voto per le donne?" "Intanto volevano cambiare da monarchia a repubblica. L'appello delle donne era: basta essere solo fattrici, dobbiamo avere dei ruoli. Per esempio parlavano di entrare in magistratura". Laura Fussi è una bambina e ha 8 anni il 2 giugno 1946. Vive a Milano con i suoi genitori che sono entrambi partigiani. Sua mamma Eugenia è una donna combattiva, dal carattere duro, che le racconta la guerra e le parla della resistenza. La memoria di quei giorni restano scolpiti nel ricordo di queste foto di famiglia. È storia per le donne: il primo voto al referendum. Giornata di orgoglio e di festa. "Prima di tutto è stato un giorno di festa. Tanto è vero che Lydia racconta che si era fatta fare questo vestito blu con un grande fiocco bianco, perché era per dare proprio un significato d'importanza a quel giorno". "Sua madre è stata preside, che cosa percepiva dai ragazzi e dalle ragazze del tempo?" "Si è sempre confrontata con i giovani, con i ragazzi. Si è sempre schierata dalla parte delle lotte". Cristina parla di sua mamma, Lydia Buticchi Franceschi, partigiana, insegnante e madre di Roberto, studente 20enne dell'Università Bocconi di Milano, colpito alla nuca il 23 gennaio 1973 da un proiettile di pistola sparato dalla polizia, in un'altra tragica pagina di storia del nostro Paese che riguarda gli anni di piombo. "A che punto siamo, oggi, con i diritti delle donne?" "Ho l'impressione che le nuove generazioni siano rinunciatarie. Non gliene importa molto, non sono combattive". "Un diritto conquistato poi deve essere sempre difeso. Ma la strada sui diritti per le donne è ancora molto lunga". .