8 marzo, in 20mila in piazza a Roma per diritti delle donne

Le chiavi che suonano, che parlano e dicono "Vogliamo essere libere di tornare a casa sicure". È il suono della rabbia, della protesta, della richiesta. 20 mila persone annunciano gli organizzatori, tantissime donne un'onda fucsia che attraversa Roma nel giorno della Donna che per il movimento Non una di Meno che ha organizzato la manifestazione non è di festa. "Senza di noi non si muove il mondo. Quindi oggi ci fermiamo, ci sottraiamo dal lavoro che è molesto, che ci sfrutta dalla violenza di genere che dovrebbe essere trattata come un problema. Perché innanzitutto è un problema da risolvere, un po' alla base e non alla fine della violenza". È un giorno di lotta, di rivendicazione, di sciopero trans femminista a Roma ed in tutta Italia, da Nord a Sud, da Milano a Napoli. Una mobilitazione organizzata per ricordare che la violenza non è solo quella fisica, quella che purtroppo fa notizia. Molto più insidiosa è la violenza psicologica sulle donne, quella economica, dalla disparità di salari alle opportunità di carriera, oppure quella che relega la donna ad un unico soggetto a sostegno dei disabili. Tutti vedono l'introduzione del reato di femminicidio come una risposta parziale ad un problema che non riguarda i singoli comportamenti è una cultura che va cambiata e su questo anche Maggioranza ed Opposizione sembrano essere d'accordo. "Noi con questo femminicidio, con l'istituzione del reato autonomo di femminicidio diciamo proprio che deve cambiare l'idea deve cambiare nel profondo anche la relazione tra uomo e donna. Diamo una spinta verso questo cambiamento". "Bene, ovvio, il problema sarà come sempre l'applicazione e questo sarà tutto da da vedere. Eh vabbè, intanto c'è questo". .