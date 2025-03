8 marzo, in Europa uguaglianza genere arriverà tra 60 anni

Partiamo da un dato positivo, cioè quel tasso di occupazione femminile che arriva a toccare il 70%, un dato che non si era mai riscontrato prima d'ora nell'Unione Europea. Certo, ci sono ancora 10 punti percentuali di divario rispetto al tasso di occupazione maschile. Ci sono 7 Paesi all'interno dell'Unione Europea che hanno un divario ancora più ampio rispetto a questi 10 punti percentuali. Tra questi c'è l'Italia, che ha il divario maggiore, con un tasso di occupazione femminile che supera di poco il 56%, con un divario di ben 20 punti percentuali. Possiamo anche vedere, attraverso questa cartina, le differenze tra Paesi. Il divario maggiore è dove il colore è più scuro. Vediamo anche, all'interno del nostro Paese, le differenze che ci sono tra Centro-Nord e Sud Italia in particolare. Uno dei temi principali quando si parla di donne e lavoro è quello della genitorialità. Possiamo vedere alcuni dati, per esempio il tempo passato insieme ai figli: è di almeno 5 ore per più di 1 donna su 2, ma è di almeno 5 ore, invece, per meno di 1 uomo su 3. E anche qui, se vogliamo andare a vedere come cambiano le cose da Paese a Paese è interessante dare uno sguardo al tasso di partecipazione dei bambini dai 3 anni in su alla scuola d'infanzia, dunque prima della scuola dell'obbligo. E vediamo anche il nostro Paese con questi colori che sfumano sull'arancione che indicano dei tassi di partecipazione più bassi rispetto a quei Paesi come Francia e Spagna che vediamo colorati di blu, a prescindere dall'essere o meno madri. Se andiamo a vedere i dati che riguardano le molestie sessuali sul lavoro vediamo che quasi 1 donna su 3 le ha subite nella propria vita, e si tratta di un numero al ribasso perché in realtà delle molestie sessuali subite sul lavoro solo il 37%, si stima, vengono denunciate. Chiudo con un punteggio che la Commissione Europea fa per quanto riguarda l'uguaglianza di genere. Ad oggi siamo a 71 su 100, certo in miglioramento rispetto al 2010, però andando a questo ritmo, ci dice ancora una volta la Commissione Europea, l'uguaglianza di genere si raggiungerà tra 60 anni. .