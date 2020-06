A Bergamo divisori trasparenti nelle aule per la Maturità

Strutture semplici in cartone e niente plexiglass. Ecco i divisori anti Covid pensati dal preside del liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo e e che già sono stati installati per gli esami di maturità. Questo è il materiale, la struttura che abbiamo pensato, progettato. Il materiale è carta, cartone, semplice cartone, banale, con delle asole per rinchiudere al proprio interno un materiale trasparente che sia in grado anche di avere delle sollecitazioni meccaniche. Questo è polipropilene. In attesa delle linee guida dal Ministero dell'Istruzione, ci spiega il preside, qui a Bergamo non si possono dimenticare i drammatici giorni della pandemia con i camion militari che trasportavano le troppe bare con le vittime del coronavirus. Il ritorno alla normalità in una delle città con più morti per l’epidemia forse è più difficile che altrove. Queste barriere, che hanno fatto tanto discutere, potrebbero però garantire una sicurezza in più. Questa è qualcosa in più per dare più rassicurazione ai commissari, eventualmente anche ai candidati. Alcune proposte erano dal punto di vista economico per noi molto onerose e quindi abbiamo pensato di trovare una soluzione che potesse gestire bene sia la parte economica che quanto riguarda ovviamente anche la parte generale. Nessun incontro degli studenti, anche a distanza, per l'ultimo giorno di scuola. Un saluto sì, ma davanti al computer. La speranza dei ragazzi è che si possa tornare a settembre tutti in aula per la vera scuola. Intanto fra pochi giorni iniziano gli esami di maturità. I candidati in questo liceo sono 245. Mascherine e disinfettante per le mani non mancheranno all'ingresso, lo studente avrà davanti a sé la Commissione esaminatrice che occuperà banchi singoli e separati da questi divisori. Per ora le strutture anti contagio resteranno fisse negli uffici della scuola. A settembre nelle aule si vedrà. Mi atterrò a quello che in qualche modo emanerà il Ministero, insieme al comitato tecnico-scientifico.