A Cene i funerali congiunti della donna uccisa dal marito

Le mani strette, gli abbracci, gli sguardi persi nel vuoto. La chiesa nella piazza principale di Cene nella bergamasca, era piena di parenti, amici e concittadini, che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Elena Belloli, la donna di 52 anni uccisa con sei colpi di pistola dal marito Rubens Bertocchi, 54 anni, che si è poi tolto la vita. I due carri funebri, con a bordo i feretri, sono arrivati in due momenti diversi. Quello di Elena era ricoperto da una corona di rose rosa con la scritta i tuoi cari. "Elena è l'ennesima vittima di una società malata" sono state le parole di Don Primo Moioli ai fedeli durante l'omelia. Il parroco ha definito i femminicidi un male da estirpare anche cambiando le leggi. La scelta di celebrare i funerali congiunti che ha sorpreso e stupito, è stata una richiesta delle rispettive famiglie Belloli e. Bertocchi in accordo con la parrocchia per proteggere i due figli di 20 e 11 anni rimasti orfani di padre e madre. I nonni materni e la zia, la sorella del papà che abitano nella stessa palazzina dell'omicidio suicidio, hanno messo davanti a tutto l'amore per i nipoti. "Una maggiore tutela nei confronti dei ragazzi immaginatevi cosa sarebbe stato fare due funerali vuol dire sottoporre i due ragazzi a due funerali, due stress di questo genere". I carri funebri sono partiti per l'ultimo viaggio verso il tempio crematorio del cimitero monumentale di Bergamo. .