A Genova la giornata conclusiva del Festival del Lavoro

Cresce la voglia di lavoro stabile in Italia, ma occupazione femminile e giovanile rappresentano le principali criticità del mercato del lavoro. "Oggi far lavorare le donne non è un'opzione, non è una scelta, è un atto di giustizia sociale. E' un diritto delle donne di poter definire il proprio percorso, non dovendo fare rinunce". Lo fa presente la Ministra Calderone a Genova per la XVI edizione del Festival del Lavoro. Mancanza di assistenza alle famiglie e disparità salariale fanno registrare al nostro Paese il tasso occupazionale femminile più basso rispetto al resto dell'Europa. Buone notizie arrivano dagli ultimi dati sull'impiego. Siamo a oltre 24 milioni. Il trend di crescita è costante. Abbiamo una forte propensione. all'assunzione di lavoratori con contratti di lavoro stabili. Sono già arrivate oltre 60 mila domande per i bonus giovani e donne". Calderone ha annunciato il raddoppio delle risorse sul fondo nuove competenze per migliorare il mismatch ma viva il lancio e fascicolo lavorativo e sociale. "Raccoglierà le informazioni di ognuno di noi, le nostre esperienze, le nostre competenze e da lì verranno creati dei percorsi lavorativi di inclusione". I profili Stem saranno i più richiesti nell'era dell'intelligenza artificiale. "Nuovi lavori nasceranno c'è il lavoro dell'eticista, che per un laureato in filosofia può sicuramente rappresentare, diciamo un'opportunità occupazionale nuova".