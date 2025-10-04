A Lucca il Pianeta Terra festival

Lucca ha accolto la quarta edizione di Pianeta Terra Festival, una manifestazione che ha avuto l'obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il titolo di quest'anno, sistemi instabili, è un invito a riflettere sull'accelerazione dei cambiamenti e sull'instabilità che attraversa il nostro tempo. "L'instabilità vista però non soltanto come un argomento, o con un'accezione negativa. L'instabilità, noi abbiamo normalmente pensiamo che la stabilità sia qualche cosa, un bene e in parte lo è, ma alla lunga non lo è per niente, nel senso che, se una cosa rimane sempre stabile, non cambia, non evolve, se non evolve scompare". Oltre 90 eventi ospitati in posti simbolici come la chiesa di San Francesco, l'orto botanico, Palazzo Ducale. "Quest'anno arriva l'edizione in un momento nel quale l'economia contemporanea, basta guardare gli scioperi, i movimenti di questi giorni stanno vivendo un clima pazzesco e cercheremo con un po' con me, con un po' dei miei colleghi e degli imprenditori rappresentati del territorio di cercare di dare una lettura nell'evento di complessità positiva per dare degli stimoli al futuro". Scienziati, filosofi, economisti, scrittori e artisti si sono confrontati su temi cruciali, dalla crisi climatica alla trasformazione degli ecosistemi, dall'instabilità democratica a quella geopolitica. "Il tema è un libro che ho pubblicato recentemente che si chiama il folle di Dio alla fine del mondo, che è un libro molto particolare perché la prima volta che il Vaticano apre le porte a uno scrittore. Ho viaggiato con il Papa, ho parlato con tanta gente e ho fatto una mescolanza di cose che alla fine è un romanzo". Il festival è stato un'occasione per interrogarsi sulle molteplici fragilità del presente, attraverso voci e prospettive diverse. .

