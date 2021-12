A Milano lunghe code per i tamponi in farmacia

É la fotografia di Milano ma in questi giorni potrebbe esserlo di qualunque altra città. L'aumento dei contagi ha fatto scattare la corsa ai tamponi con il risultato che in molte farmacie è il caos. Ci si mette in coda di prima mattina e le attese possono durare anche 4 ore lì dove non è necessaria la prenotazione. "Io sono in fila da un'ora circa prima che aprisse". "Fondamentalmente faccio un tampone solo per verificare se ho qualcosa, se ho dei sintomi influenzali, per sicurezza mi faccio un tampone". "Sono in fila dalle 7:45 circa. Di gente ce ne era già". La mattina tamponi in affanno; nel tentativo di contenere i disagi in Lombardia si daranno delle priorità diverse ai pazienti in relazione alle necessità: prima i sintomatici poi chi ha bisogno di un tampone per accertare la guarigione poi i contatti. Infine i non vaccinati che necessitano di green pass base. "In questo momento la richiesta di tamponi antigenici da effettuare in farmacia è molto elevata non riusciamo a soddisfarla completamente vorremmo poterlo fare". La Regione inoltre punta ad un aumento dell'offerta a partire dall'apertura di un nuovo centro massivo a Gallarate e ad un potenziamento di quelli già esistenti. Un ulteriore sforzo è richiesto ai medici di base e farmacie. "Aumenteremo gli orari in cui si fanno i tamponi e eventualmente ci siamo detti disponibili a lavorare quindi fare tamponi anche nelle giornate di festa quindi l'Epifania e le domeniche". In alcune farmacie intanto iniziano a scarseggiare sia i tamponi fai da te sia le mascherine FFP2 divenute obbligatorie anche su bus tram e metropolitane. "La richiesta di tamponi antigenici fai da te, questa negli ultimi giorni è davvero molto elevata proprio in funzione del fatto che probabilmente è difficile per i cittadini accedere in una farmacia per esempio per effettuare un tampone antigenico vista la situazione attuale". "Io per il momento ancora sono riuscita ad avere altre mascherine, credo che fra un po' sarà un po' un problema".