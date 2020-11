A Novara tamponi gratuiti per chi è in difficoltà

Il tendone è stato costruito dei giostrai che in questo periodo non possono lavorare e volevano rendersi utili alla comunità. Siamo nel quartiere di Sant Agabio, periferia di Novara, accanto alla piscina al e al palazzetto dello sport. È qui che da lunedì i farmacisti cominceranno a effettuare i tamponi rapidi, test come questi che danno il risultato in appena 15 minuti. Si arriverà in auto dopo aver preso appuntamento direttamente in farmacia, in seguito a breve triage. In base a quelle che sono state innanzitutto le ore precedenti all'eventuale contatto, noi andremo a chiederle se, appunto, son passate perlomeno, intercorso perlomeno 72 ore. Una volta appurato che, appunto, lei ha necessità del tampone, caricheremo i suoi dati sulla piattaforma di prenotazione. Il costo del tampone? 45 euro. Non tutti però possono permettersi questo costo, allora il Sindaco di Novara, Alessandro Canelli, è venuta un'idea. Lui offre gratuitamente lo spazio per lo hotspot alle farmacie in modo tale da non affollarle per i test e i farmacisti in cambio forniscono al comune, a prezzo di costo, i tamponi rapidi così da poter assistere anche chi è in difficoltà. Abbiamo deciso di offrire questo servizio a fasce della popolazione più deboli perché questi tamponi fatti dai farmacisti sono a pagamento. Quindi noi, attraverso i servizi sociali, individueremo le persone più fragili economicamente che potremo mandare a fare questi tamponi rapidi in maniera gratuita. Verrà dato loro fisicamente un buono? Si, un buon spendibile presso la farmacia in modo tale che anche loro, come tutti gli altri, possono avere la possibilità di farli. Quest'iniziativa non va a sostituire ovviamente quella dell'ASL? Assolutamente no, è semplicemente un'inziativa integrativa al servizio che rimane in mano, assolutamente, all'ASL, anzi è stata fatta in accordo con la ASL.