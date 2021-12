A Palermo vaccini anche nel salone di bellezza

"Massimo, lei oggi non aveva in mente di fare il vaccino, però...?" "No, però diciamo che è stata una grande occasione e in quanto l'ho presa al volo. In realtà ero venuto qua solo per fare il mio solito servizio come tutti i mesi. Una grande idea". "Siamo felici di farlo ovunque. Se per convincerli bisogna andare a domicilio, bisogna venire in un ambiente in cui si sentono bene, in un istituto di bellezza, dal parrucchiere, al mercato, nel loro habitat, noi lo facciamo, lo continueremo a fare sempre". "L'iniziativa è coinvolgere più persone a potersi vaccinare e mettiamo a disposizione uno spazio all'interno dei nostri locali affinché questo avvenga. Potrebbe essere l'inizio di una lunga serie di interventi che possiamo fare".