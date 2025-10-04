A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"

Eccoci, Alessio, allora sì, noi siamo a Piazza San Giovanni, o almeno quella parte della piazza di San Giovanni, che lentamente poi dopo un pi- una piccola strettoia, confluisce proprio nel grande spiazzale antistante alla basilica. Vedete questa è la testa del corteo e già alle 16, quando ancora, come ci raccontava la collega Maria Cristina Boschetti non era partita la coda da Porta San Paolo. Quindi, ci si aspetta, almeno gli organizzatori si aspettano un'affluenza e una partecipazione record, sappiamo che già le altre volte, anche qui ieri a Roma, ma naturalmente in tutta Italia hanno sfilato ben 2milioni di persone. Bisognerà vedere alla fine della giornata quante saranno le centinaia di migliaia di persone che oggi manifestano. Per questo corteo, ricordiamolo, è un corteo appunto nazionale in difesa del popolo palestinese, ma anche per solidarietà in senso, di solidarietà per la flottiglia e abbiamo ascoltato prima le notizie, appunto del rientro di una parte dei nostri connazionali, quindi i due temi sono sicuramente questi stop al genocidio, Free Palestine e siamo accanto alla flottiglia. La composizione di questo corteo è molto variegata, sicuramente le realtà palestinesi sono, principali ed aprivano il corteo con il loro carro e il loro striscione e dietro tutti i movimenti che appoggiano, appunto i pro-Pal, i comitati studenteschi, universitari, tantissimi studenti e tantissimi giovani, ma anche tante, tantissime persone. Abbiamo parlato con alcuni che non hanno mai manifestato, non sono mai scesi in piazza, ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza hanno sentito, possiamo dire quasi il dovere di essere qui. Quindi è una situazione molto tranquilla. Anche possiamo dire che il dispositivo di sicurezza è molto presente, ma è anche molto discreto. Infatti i mezzi della polizia precedono sempre mantenendo una larga distanza con la testa del corteo, con caschi alla mano, quindi non è un assetto di antisommossa certamente, ma privo di qualsiasi tipo di pericolo. Quindi la situazione si sta svolgendo almeno in questa parte del corteo, ma anche abbiamo sentito anche in coda con grande serenità. Alessio. .