A Roma si vaccina anche al Museo dei Bambini

Ultime ore per trasformare 53 hub vaccinali del Lazio in luoghi in cui bambini tra i 5 e gli 11 anni possono sentirsi come dentro un gioco. Uno di questi luoghi speciali nella capitale è il Museo dei Bambini di Roma, il museo Explora. "L'idea era proprio quella di far convivere un luogo che è fondamentalmente di cultura , di scienza ed educazione dei bambini, in questo momento all'avvio di questa campagna vaccinale straordinaria per i bambini 5 11 anni. È possibile, vaccinandosi, superare questa diffusione del contagio e questo è un messaggio che i bambini possono e devono capire molto bene e insieme a loro le loro famiglie." Il vaccino dunque come unico modo al momento per tornare a stare insieme con meno paura. "La scelta strategica di Explora è stata veramente geniale, perché i bambini in un contesto così importante e colorato, di gioco, di scoperta, si mettono anche in una posizione proprio di valutare quello che i genitori giustamente stanno facendo per il loro bene." E così tra laboratori, spazi gioco, pareti magnetiche, forme colorate, i bambini riceveranno la prima dose di vaccino. Una piccolissima dose, un terzo rispetto a quella per gli adulti e gli over 12. Tutti gli hub dedicati ai più piccoli, che siano altri Als, ospedali, ambulatori, sono stati trasformati perché l'approccio sia meno traumatico, anche per i genitori. E per rispondere agli ultimi dubbi: "Abbiamo anche fatto questo fumetto che daremo a tutti i genitori, a tutti i bambini. Forse servità più per i genitori che per i bambini, che però lo possono colorare e qui sono descritte le motivazioni dell'importanza della vaccinazione pediatrica.