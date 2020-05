A San Lazzaro la sindaca permette saluto di fine scuola

Avremo il parcheggio riservato per i genitori che arriveranno, un genitore con ogni bimbo e poi abbiamo già la pista ciclopedonale che verrà puntellata di piccoli birilli, in modo tale che i bimbi che accederanno, accederanno ordinatamente per mano dei loro genitori. Chiuderanno l'anno scolastico, salutandosi, i bambini lo faranno in questo parco, seduti sull'erba, ognuno in un cerchio di plastica hula hoop distanziati. Io trovo giusto che per loro, che hanno già sacrificato tanto, sia consentito, nella chiusura dei cicli quindi ultimo anno di elementare, l'ultimo anno di medie di potersi salutare con dignità. E soprattutto, perché voglio che loro capiscano prima di tutto che le istituzioni li mettono nelle priorità e che le istituzioni sono anche in grado di garantire la loro sicurezza. Un'iniziativa per tre giornate 6-7-8 giugno, l'ha voluta fortemente Isabella Conti Sindaco di San Lazzaro di Savena, per gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie nel comune alle porte di Bologna. Una sola classe per volta, tant'è che scaglioneremo anche le giornate, quindi lo faremo nella giornata di sabato, domenica e lunedì, proprio per creare meno assembramento possibile. Il primo bambino potrebbe stare qua, dove ci sono le fronde degli alberi dove arriva l'ombra. Non più di 25-30 ragazzi per ogni classe quindi non più di 25-30 hula hoop a terra. Ogni classe ha pensato a qualcosa ci sarà chi leggerà delle poesie, chi canterà una canzone e questo sarà un momento che durerà una decina di minuti. Il primo cittadino sta pensando anche ai bambini degli asili nido delle scuole materne loro, probabilmente, qualche settimana dopo, potranno salutarsi allo stesso modo, Vista l'età, con una variante, nel cerchio ogni bambino avrà accanto un genitore. Il saluto al parco, potrebbe essere questa la fine dell'anno scolastico d'ora in poi. Spero che diventi una bella abitudine. Qualcosa di buono che ci portiamo dietro da questa situazione difficile.