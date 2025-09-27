A Vittoria (Rg) è caccia ai rapitori del 17enne rimasto sotto sequestro per 24 ore

In questo frame tratto dal filmato in mano agli inquirenti si vedono due Fiat Panda, una scura e l'altra bianca, che si allontanano dalla Contrada Forcone a Vittoria. Subito dopo aver preso in ostaggio il ragazzo di 17 anni, rilasciato 24 ore dopo in aperta campagna. È da qui che gli investigatori partono per dare un nome ed un volta ai sequestratori che hanno agito armati di pistola e con il viso travisato da passamontagna. Il giovane è stato rilasciato 24 ore dopo, forse pensano gli inquirenti, per la tempestiva e forte pressione delle forze dell'ordine nella ricerca del ragazzo. Un rapimento che comunque risulta molto anomalo. Il giovane è stato trattato bene e nessuna richiesta di riscatto è stata fatta, come ci conferma al telefono il padre del diciassettenne. "Ha raccontato che è stato portato in un casale, è stato portato a mezz'ora da dove l'hanno preso. È stato legato, incappucciato, ma è stato trattato bene, benissimo devo dire che, gli davano l'acqua, gli davano da bere, non gli hanno fatto nessuna molestia, quindi non... Sotto questo profilo siamo stati fortunati. Non abbiamo rapporti di nessun tipo con con persone che non siano potabili". "Non non avete avuto neanche nessuna richiesta da parte" "No, no nessuna chiamata non ho ricevuto niente da parte di nessuno". Il ragazzo si è presentato al commissariato accompagnato da un amico che lo ha soccorso per strada, interrogato, ha riferito di non aver visto in faccia i rapitori e che per tutto il tempo della prigionia in un casolare di campagna è rimasto bendato. .