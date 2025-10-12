A Jesolo alberghi aperti e spiagge affollate di turisti

"La stagione non vuole finire. Il meteo ci sta aiutando. La fortuna premia gli audaci. Jesolo ha investito nell'allungamento della stagione". Ottobre inoltrato, 24 gradi, stabilimenti balneari aperti e tanti turisti. Sulla costa veneta una stagione estiva senza fine. A Jesolo alberghi attivi e in buona parte occupati, come normalmente accade nei mesi di maggio e giugno. Una tendenza che si consolida di anno in anno. Il clima estivo anche fino a fine ottobre non è più una novità, tanto da spingere gli imprenditori del settore turistico balneare a scommettere anche sui mesi autunnali ed invernali. "La prospettiva è vedere nel mese di novembre qualche turista sotto l'ombrellone con la copertina che magari si legge un buon libro sotto una bella giornata di sole, anche se fresca". "Noi ce lo auguriamo. È già in parte così, perché, come abbiamo detto in premessa, siamo a metà di ottobre, sembra ancora estate e quindi c'è la volontà da parte della città, dell'amministrazione, di tutti gli operatori di continuare a lavorare per incrementare sempre di più il periodo stagionale". "La voglia di mare ormai fra le persone dura 12 mesi l'anno. Non è legata solo al sole e al mare, ma è legata anche alla voglia di stare all'aperto e di trovare i servizi. Proprio i servizi saranno la vera chiave di volta, quindi sia i servizi ricettivi e commerciali, ma anche quelli che riesce a mettere in moto tutta la città. Per questo motivo abbiamo cercato anche con nuove regole di incentivare anche le spiagge a restare aperte con nuove offerte anche durante l'inverno". "Per quanto riguarda gli alberghi sono strutturati al momento per poter garantire un'apertura, over stagione?" "Direi proprio di sì, ormai sono molti gli alberghi che hanno delle Spa, dei servizi wellness, i servizi convegni". .

