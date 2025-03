Accesso medicina, dal prossimo anno addio test d'ingresso

La novità eclatante è che dal prossimo anno accademico 2025-2026 chiunque vorrà iscriversi a Medicina potrà farlo liberamente senza affrontare il test di ingresso formato quiz. Obiettivo della riforma sul numero chiuso, voluta dalla ministra dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini, è rendere più equo l'accesso alle facoltà medico-sanitarie, puntando a formare il maggior numero possibile di professionisti per il Servizio Sanitario. Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, le facoltà coinvolte Sulla base del modello francese, il primo semestre di lezioni sarà aperto a tutti. Poi, a seconda degli esami sostenuti, dei voti e dei crediti conseguiti, sarà stabilita una graduatoria che sarà comunque unica e nazionale. Dopo un intero anno di prova si procederà con la scrematura. Fra le novità c'è la possibilità di iscriversi nuovamente al primo semestre nel caso in cui uno studente non abbia superato uno o più esami o non abbia un punteggio sufficiente per essere inserito nella graduatoria nazionale. Ai ragazzi sarà anche concesso di individuare l'ateneo che intendono frequentare o, in alternativa alle altre sedi universitarie in cui sono disposti a spostarsi per proseguire il corso una volta superato il test o nel caso in cui non ci fossero riusciti, debbano ripartire col primo semestre. .