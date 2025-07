Acquapark Gallipoli, morte cerebrale bimbo caduto in piscina

Le condizioni del bambino erano apparse da subito disperate, i medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù hanno fatto tutto il possibile mentre lo tenevano in vita con i farmaci e le macchine, ma alla fine hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale. Troppo gravi evidentemente i danni riportati nell'incidente avvenuto domenica mattina. nel parco acquatico di Gallipoli, dove la famiglia di questo bimbo di sette anni aveva deciso di trascorrere la giornata. A dire il vero, non è ancora chiaro cosa sia effettivamente successo all'interno del parco. Secondo una ricostruzione non ufficiale, il piccolo elusa per un attimo la sorveglianza dei genitori sarebbe finito in una piscina dove non indossando i braccioli e non sapendo nuotare avrebbe rischiato di annegare. Soccorso e riportato in superficie dai bagnini della stessa struttura, sarebbe stato poi rianimato dai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto e trasportato infine, vista la gravità delle sue condizioni in ospedale. L'esatta dinamica dell'accaduto, c'è anche chi ipotizza un tragico gioco tra ragazzini, sarà ad ogni modo ricostruita dalla Polizia che ha sentito anche i genitori del piccolo originari del Salento, ma da tempo residenti in Liguria, tornati in Puglia per le vacanze. Si indaga a carico di ignoti, un atto dovuto da parte della Procura di Lecce, che non ha ritenuto di adottare misure nei confronti del parco acquatico, regolarmente aperto al pubblico. .