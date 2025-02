Ad Acerra i funerali della neonata uccisa da pitbull

I funerali della piccola di nove mesi uccisa dal pitbull di famiglia, si sono svolti in forma strettamente privata su volontà dei genitori. Dai primi accertamenti del medico legale, la neonata, aggredita e uccisa in casa nella notte tra sabato e domenica, sarebbe stata morsa più volte dal cane. La causa della morte sarebbe stata la rottura del collo, ma ulteriori accertamenti sono in corso sul cane affidato all'Asl Napoli 2. La procura di Nola, che ha indagato il padre venticinquenne della piccola per omicidio colposo e per l'omessa custodia e vigilanza del cane, ha acquisito i video registrati da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona. I magistrati vogliono controllare eventuali movimenti del ragazzo in quel sabato sera e soprattutto verificare se l'uomo si è allontanato dall'abitazione, anche solo pochi minuti, abbandonando la piccola sola in casa con il cane. Due le versioni fornite dal venticinquenne. Inizialmente ha raccontato che ad aggredirli era stato un cane randagio. Poi, incalzato dai poliziotti, ha detto di essersi addormentato sul letto accanto alla bimba e solo al risveglio, poco prima di mezzanotte, di essersi accorto dell'accaduto. Chi indaga vuole accertare come abbia potuto non sentire il cane ringhiare o la bimba piangere. .