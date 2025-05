Ad Albano Laziale si attende la visita del nuovo Papa

Nominato titolare della Diocesi suburbicaria di Albano Laziale, Leone XIV non ha fatto in tempo a prendere possesso della chiesa a lui assegnata, non ha fatto in tempo ad incontrare i suoi fedeli, è stato qui una sola volta. "Mi ha dato l'impressione di una persona che è capace di ascolto, di dare attenzione all'interlocutore, a chi gli sta di fronte. Questa mitezza, questa capacità di ascolto, di osservazione, di dire le parole giuste al momento giusto, sono tratti proprio della sua, credo, personalità, del suo carattere". Agostiniano, missionario in Perù, in qualche modo vicino a Francesco, chi lo conosce dice che ha posizioni progressiste su temi centrali per la Chiesa ma capace di affrontarli con uno stile del tutto diverso. "Una continuità l'abbiamo colta nel suo discorso, il richiamo della pace, il richiamo del bisogno di costruire ponti, del dialogo, la Chiesa in un atteggiamento di missionarietà, quindi di uscita, di mettersi a rapporto con le persone, la scelta del nome. Penso che questi temi che Papa Francesco aveva già realizzato, aveva proposto durante il suo pontificato, saranno temi che anche Papa Leone XIV riprenderà, approfondirà con la sua personalità". Pace, unità, dottrina sociale di una Chiesa sinodale ha parlato nel suo primo discorso, Papa Leone XIV, una Chiesa che cammina, che cerca la carità, di essere vicina a chi soffre, che cerca la pace. E qui tutti lo aspettano: il Vescovo, la comunità e il Sindaco. "Speriamo che presto possa rendere visita alle ville pontificie e la nostra piazza ha l'accesso proprio sulle ville, quindi, basta poco per venire qui da noi ad Albano". "Quando questo avverrà, non lo possiamo dire, ci mettiamo in coda, sappiamo che non siamo certo la prima preoccupazione del nuovo Papa, però ci auguriamo quindi che questo avverrà prima o poi". .