Addio a Pippo Baudo, il cordoglio del ministro Giuli

"Lui è stato la manifestazione più credibile, più forte e più amata della cultura nazionalpopolare in cui tutti si sono riconosciuti. È stata anche una persona audace che ha sperimentato una forma di televisione più più fresca, più libera, più colorata e ha saputo convincere tutti e non ha mai deluso nessuno. Il ricordo personale è quello che può avere una persona nata nella metà degli anni 70, e quindi Fantastico con Pippo Baudo che fa da mattatore televisivo, fa sorridere e al tempo stesso presenta Sanremo da par suo e credo in modo ineguagliabile". .