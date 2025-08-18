Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente

00:02:05 min
|
35 minuti fa

Un saluto commosso, ordinato, rispettoso e sentito perché Pippo Baudo lo hanno conosciuto tutti, chi di persona, chi attraverso la sua straordinaria e irripetibile carriera lunga sessant'anni di televisione, con una camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie di Roma in un percorso costellato di immagini e fotografie. Lunga è stata la coda di chi lo ha voluto omaggiare dalla gente comune ai familiari, agli amici più intimi. "Io e lui tra scambi di coppole, scambi di parolacce anche in siciliano, scambi di canzone, c'era una canzone che ci piaceva in modo particolare che era "E vui durmiti ancora" e una volta per sbaglio dissi ma tu la conosci? Mi fece Wikipedia della canzone e me la suonò al pianoforte e io la cantai." "Le sue braccia erano così sempre grandi e aperte, avete visto quante fotografie ci sono di lui a braccia aperte. Era un po' il riassunto del suo carattere specialmente quando veniva coinvolto emotivamente dalle situazioni attorno a lui, nel nostro caso con la musica. Io l'ho conosciuto, è stato l'incontro più importante della mia vita." Nei ricordi non solo la sua indubbia maestria professionale, ma anche l'affetto e la sua sincera amicizia, i consigli e gli aiuti che ha dato nel corso degli anni. "Se non ci fosse stato Pippo nel '93 e poi nel '94, nel '95, poi negli anni comunque anche, sai, per un semplice consiglio sicuramente avrei fatto un percorso diverso. E lui poi ci credeva tanto, neanche io ci credevo tanto come ci credeva lui all'inizio, quindi è stato anche importante in questo senso." "Mi ricordo che agli inizi degli anni 80 ero un po' sparito dal giro, io ho avuto un momento di lunga crisi e lui mi chiamò, disse vieni alla mia puntata di Fantastico. Qualche anno fa l'ho richiamato e dico ma ti devo dire ancora grazie per quella volta, perché non mi chiamava più nessuno e tu m'hai chiamato. E lui m'ha detto te lo meritavi." .

