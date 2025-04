Addio Francesco, i funerali del papa e lo specchio dei tempi che corrono

Sarà, il funerale di Papa Francesco, come sempre avviene per gli eventi più importanti, lo specchio dei tempi che viviamo. Risentirà degli equilibri geopolitici attuali, completamente cambiati rispetto solo a pochi anni fa. E sarà il primo addio a un Papa dato nell'era piena dei social network, che ci hanno ormai tutti abituati a considerare che la partecipazione in tempo reale in fondo può anche prescindere dalla presenza fisica vera e propria. Non era così, ovviamente, nel 2005, aprile anche allora, l'8 per la precisione, quando il mondo diede l'ultimo saluto a Giovanni Paolo II, morto all'età di 84 anni dopo un lungo periodo di declino fisico. Alla messa in Piazza San Pietro parteciparono delegazioni di quasi tutti i Paesi del mondo e un numero impressionante di capi di Stato e di governo. Fra loro c'erano addirittura tre presidenti americani, i due Bush, il figlio era in carica in quel momento e Clinton. Ma, per dire quanto davvero diversi fossero i tempi, a poche file di distanza erano seduti il presidente dell'Iran e quello dell'Afghanistan. E poi la folla. Si calcola che distribuiti fra la Piazza e Via della Conciliazione c'erano più di 300mila fedeli, la maggior parte dei quali si erano messi in coda dal giorno prima. E nei giorni precedenti più di 2 milioni di pellegrini avevano reso omaggio alla salma del Pontefice polacco, esposta nella basilica vaticana. Ma, appunto, era il 2005. Lo stesso Woytila aveva contribuito alla caduta del blocco comunista e nessuno si sognava di mettere in discussione l'Alleanza Atlantica. Mentre Instagram, ad esempio, sarebbe nata cinque anni più tardi. Per avere la sensazione di partecipare a un evento, l'unico modo era esserci fisicamente o guardarlo in TV. Non così, ovviamente, era già ai tempi di Benedetto XVI. Il suo funerale fu celebrato il 05 gennaio del 2023 alla presenza di 50mila fedeli, ma Ratzinger morì da Papa emerito, dunque non in carica. Il mondo, insomma, da quasi 10 anni si era già abituato a un'altra presenza in abito bianco. Del resto, la stessa cerimonia fu presieduta da Francesco: erano oltre due secoli che non accadeva che un pontefice in carica, partecipasse al rito funebre di un suo predecessore. E tuttavia, anche in questa occasione, furono più di 200mila i fedeli provenienti da ogni parte del mondo che nella Basilica di San Pietro resero omaggio alla salma del Papa tedesco. Esposta su un catafalco, come era sempre avvenuto in passato fino ad allora. E come Francesco ha invece deciso che non sarà più. .