Adolescente accoltellato a Roma, aggredito da due persone

Non ha ancora compiuto 16 anni il ragazzo accoltellato a Roma, pare durante una rapina da due stranieri, probabilmente nordafricani, che poi si sono allontanati. A dare l'allarme è stato lui stesso che ha telefonato ai genitori, dopo essersi presentato ferito agli agenti di polizia in piazza Flavio Biondo, di fronte alla stazione ferroviaria di Trastevere. L'aggressione è avvenuta a Ponte Testaccio. La vittima è stata colpita più volte al torace. Trasportato all'Ospedale San Camillo è stato operato alla milza. Le sue condizioni sono stabili e non si trova in terapia intensiva. Al vaglio della Polizia, che indaga sulla vicenda, le immagini delle telecamere installate in tutta la zona tra Testaccio e Monteverde, che potrebbero aver ripreso gli autori dell'aggressione. Ma gli agenti del commissariato San Paolo stanno anche raccogliendo testimonianze. Josef è il secondo adolescente accoltellato a Roma nelle ultime due settimane. Il 23 gennaio Clarence, studente di 17 anni, è stato ferito al collo con un coltello durante una rissa in piazza Testaccio. Anche lui è ricoverato al San Camillo. .