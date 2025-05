Adozione bimbo nato con surrogata a coppia gay, ok tribunale

"Il diritto di un bambino deve essere sempre tutelato." Questo il verdetto del Tribunale dei minorenni di Ancona che ha dato così il via libera all'adozione di un bambino concepito negli Stati Uniti tramite gestazione per altri, da parte di una coppia di papà che vive in Italia. E' successo nelle Marche. Nel caso dei due genitori è importante sottolineare che i due papà hanno compiuto la gestazione per altri prima dell'entrata in vigore in Italia della legge che proibisce la maternità surrogata, quindi non sono penalmente perseguibili, chiarisce il loro legale. "Il tribunale ha scisso le due fattispecie, ha riconosciuto comunque la fattispecie penale, perché ovviamente lo Stato italiano ha istituito l'universalità di questo reato, quindi la fattispecie penale esiste, però ha fatto un passo ulteriore, ha riconosciuto dal punto di vista civile il pieno diritto del minore alla famiglia e alla bigenitorialità, anche in presenza di due genitori uomini, quindi di due papà." Ciò che conta per il giudice è che il minorenne abbia una famiglia solida che sappia dare amore. "Non è che il Tribunale dei minori ha disconosciuto la legge dello Stato, sia chiaro, però ha messo al primo posto l'interesse del minore. Ha proprio precisato che un bambino non ha colpa del modo in cui è nato o delle scelte che sono state fatte per metterlo al mondo." Nel 2023 i due papà in questione avevano già ottenuto l'adozione di un primo figlio, nato anche lui attraverso la pratica della GPA in California. Il bambino è cittadino americano con doppio cognome e vive con la coppia fin dalla nascita. .