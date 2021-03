A tutte le donne e agli uomini dell'Aeronautica, militari e civili, in servizio in Italia e all'estero, a tutti voi in questa giornata densa di grande emozione e significato per l'Arma Azzurra, rivolgo i miei più sinceri auguri ai quali si uniscono quelli del Governo e degli italiani, insieme alla più profonda riconoscenza per l'eccezionale prova di competenza, spirito di servizio e umanità che continuate a mostrare anche in questo perdurante momento di difficoltà per l'Italia e il mondo intero.