Affonda un barcone nel Canale di Sicilia, tra le vittime una mamma e il bambino

Quando il peschereccio tunisino si è avvicinato al barcone semi affondato, molti migranti erano già caduti in acqua. I pescatori sono riusciti a portare in salvo 87 naufraghi e a recuperare il corpo senza vita di una giovane donna che nell'ennesima tragedia nel Mediterraneo centrale non è riuscita a salvare se stessa e il bambino tra i dispersi. I sopravvissuti provenienti da Camerun, Costa D'avorio, Guinea, Mali, Senegal e Sudan, sono stati portati a Lampedusa da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta dopo l'allarme lanciato dall'imbarcazione tunisina. Tra loro ci sono 23 donne e 10 ragazzini erano partiti dalla Tunisia su un barcone in metallo che ha subito cominciato a riempirsi d'acqua. Un'altra imbarcazione era sparita tra le onde nei giorni scorsi. Venerdì sei corpi erano stati avvistati dall'aereo Seabird della ONG tedesca Sea Watch e quando la life support di Emergency è arrivata sul posto, ha potuto solo recuperare due corpi senza vita che ha poi portato a terra ad Augusta nel siracusano. Sono almeno 550 i morti dispersi nel Mediterraneo centrale da inizio anno, ricorda Emergency che cita i dati dell'agenzia dell'ONU OIM. "Non sappiamo, un naufragio invisibile, se è stata una segnalazione che non ha ricevuto risposta per troppi giorni. O anche se c'è stata una possibile intercettazione della cosiddetta guardia libica o di altri libici, e per paura le persone hanno deciso di buttarsi in mare. Unione Europea ed Italia non dovrebbero appaltare la gestione dei flussi delle persone migranti a paesi terzi che violano sistematicamente i diritti umani e per questo sollecitiamo la tutela del diritto alla vita in mare e l'attivazione di una missione di SAR europea". .