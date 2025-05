Afragola, trovato corpo 14enne scomparsa. Ipotesi omicidio

Il corpo di Martina Carbonaro, di 14 anni, è stato ritrovato nello stadio Moccia di Afragola dopo un importante lavoro investigativo dei carabinieri. Si trovava nell'ex casa del custode che ormai era abbandonata da tempo. Si indaga per omicidio. Sembra sia stata colpita da una pietra, Roberto, oppure un corpo contundente. In caserma, come dicevi tu da studio, c'è l'ex fidanzato, ormai da ore, che i carabinieri stanno interrogando. La giovanissima vittima lo aveva incontrato domenica nella prima serata, poi aveva chiamato i genitori dicendo che sarebbe rientrata a breve ma è scomparsa. Le dichiarazioni dell'ex fidanzato presenterebbero diverse incongruenze su orari e ci sarebbero delle immagini di videosorveglianza che ritraggono la giovane proprio nell'area dello stadio Moccia a bordo del motorino dell'ex fidanzato. È stato grazie a una serie di riscontri investigativi ottenuti dai carabinieri, ma assolutamente non grazie alle indicazioni dell'ex fidanzato che al momento, come dire, non ha fatto ammissione. .