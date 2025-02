Aggredito dai cani nel Palermitano, si attende l'autopsia

Sarà l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni a chiarire le cause della morte di Salvatore Maggiore, l'84enne trovato morto in un terreno agricolo a Termini Imerese, nel palermitano. Il corpo era dilaniato dai morsi di due molossi, due cani corso che sono di proprietà dell'uomo, che vive nella villetta che confina con il terreno. C'è intanto da capire un aspetto che potrà essere chiarito dall'esame autoptico: ovvero, se l'uomo sia stato colto da un dolore improvviso e poi il suo corpo sbranato dai cani o se sia stato assalito dai due molossi e morto a causa delle ferite. Gli animali adesso sono stati sequestrati all'autorità giudiziaria e rinchiusi nel canile sanitario di Sambuca di Sicilia. I cani ha detto il figlio della vittima arrivato sul posto avevano già causato problemi in passato perché spesso erano liberi e senza controllo. "Ogni tanto troviamo questi cani sulle rotaie e abbiamo segnalato per vedere le telecamere. Non non è possibile che stiano in giro da soli." Intanto, la posizione del proprietario dei cani è al vaglio degli inquirenti ed è già stato sanzionato perché gli animali erano sprovvisti del microchip. .